Дом ученого-химика Ильина отреставрировали в Подмосковье. Там сохранили архитектуру XIX века

В Подмосковье завершили реставрацию усадьбы Боблово. В XIX веке дом принадлежал ученому-химику Николаю Ильину. Стены усадьбы помнят и Дмитрия Менделеева. Главное управление культурного наследия Московской области проверило и приняло работы по воссозданию дома.

Усадьбу Николая Ильина реставрировали впервые. За короткие сроки удалось воссоздать единственно сохранившееся мемориальное здание. Деньги на восстановление дома выделили из регионального бюджета.

В результате выполненных работ дому вернули архитектурно-планировочную структуру начала XIX века. Помимо этого, увеличили и выставочные площади. Это поможет привлечь большое число посетителей.

Ученые Дмитрий Менделеев и Николай Ильин приобрели имение Боблово в 1865 году у полковника Богенгарда. Тогда они разделили усадьбу по жребию. Менделееву отошел старый особняк и часть парка, а Ильину достались флигели и часть парка. Флигели по совету коллеги он соединил каменным зданием.