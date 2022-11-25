Подмосковье 25 ноября 2022, 17:02 Дом семьи добровольца СВО из Балашихи капитально отремонтируют по просьбе супруги

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Семью добровольца Михаила Бахмина из Балашихи посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он пообещал помощь в ремонте дома, где живет его супруга с детьми.

Семья Михаила поддержала его решение. По словам его мамы, он отправился добровольцем сразу, не дожидаясь повестки. Она добавила, что положенную поддержку семья получила без проблем.

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«Для меня это было шоком. Я не ожидала. Но мы поддержали его решение, конечно. Сын все понял, дочь еще маленькая, донимает вопросами каждый день, спрашивает, когда папа вернется. Она очень скучает», — поделилась жена Михаила.

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Анастасия рассказала, что живет с детьми на первом этаже дома в Электростали. Там часто затапливает подвал — подъезд требует ремонта и замены окон. Эту проблему пообещали решить.

«Депутат, курирующий ваш округ, свяжется с вами и найдет необходимые пути решения проблемы. Думаю, необходимо включить дом в программу капремонта, чтобы это сделали раньше сроков, о которых вам сказала управляющая компания», — сказал парламентарий.

Игорь Брынцалов выразил благодарность Ольге за сына и поздравил ее с наступающим Днем матери.

Всего в Подмосковье свыше 13 тысяч семей мобилизованных. За каждой из них закрепили депутата для оказания поддержки.

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