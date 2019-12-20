Дом с виртуальными зверями появится в Жуковском к Новому году

К Новому году в Жуковском появится светящийся дом с технологией дополненной реальности. Его установят в центре города, в сквере по улице Маяковского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители и гости муниципалитета с помощью мобильного приложения смогут отсканировать QR-код и увидеть возле светящегося дома забавных зверей.

Глава Жуковского Юрий Прохоров подчеркнул, что одна из главных задач администрации в эти дни — украсить город, чтобы новогоднее настроение царило повсюду.

«Новый год — любимый праздник для многих людей, который переносит нас в детство и дарит веру в волшебство. К нему мы готовимся с особым трепетом: покупаем подарки, наряжаем елку. Уверен, дом с иллюминацией и виртуальными технологиями понравится жителям», — сказал Юрий Прохоров.

Дом установят недалеко от главной городской елки Жуковского. Высота новогоднего дерева достигает 15 метров. Ветки зеленой красавицы украшены гирляндами, а от макушки отходит большой светящийся купол диаметром 30 метров. Праздничное открытие главной елки Жуковского состоится в воскресенье, 22 декабря. Будут работать аниматоры, выступят творческие коллективы.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Местная жительница Татьяна Маркина заметила, что городская елка стала главной достопримечательностью Жуковского этой зимой — около нее собирается много людей, все фотографируются и выкладывают фото в социальные сети. «Такой красивой елки у нас еще не было! В новогоднюю ночь обязательно придем сюда на салют», — пообещала Татьяна Маркина.

Еще один новогодний сюрприз — световая проекция, которая вскоре появится на здании жуковской администрации: жители и гости городского округа увидят снежинки и поздравления с Новым годом.

К главному празднику зимы преобразился не только центр Жуковского. Возле памятника истребителю МиГ-21 уже появились светящиеся цифры «2020», на улице Гудкова — большой елочный шар с огнями. Городские улицы и дома украшены перетяжками и гирляндами. Новогодние ели появились на набережной реки Быковка, в сквере по улице Луч и городском парке, в восьми дворах и семи крупных торговых центрах.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Всего в новогоднем украшении города использовали 500 метров гирлянд и более 250 светящихся консолей: снежинок, елок, комет, колокольчиков, шаров.

Жуковчанин Александр Абрамов обратил внимание на совершенно не новогоднюю погоду, но сделал акцент на том, что о приближающемся празднике напоминают многочисленные огоньки на улицах города. «Жуковский очень красиво оформлен! Поэтому отсутствие снега не портит настроение жителям», — высказал свое мнение Александр Абрамов.