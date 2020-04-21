Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Егорьевске

Строительство жилого дома с квартирами для 9 переселенцев из аварийного жилья завершили в микрорайоне Заречье городского округа Егорьевск. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

«После завершения всех необходимых юридических процедур с гражданами будут заключены договоры социального найма или мены и можно будет вручать ключи», — уточнил Владимир Локтев.

В новостройку в микрорайон Заречье переедут девять человек из 3-х жилых помещений в доме на переулке Некрасова, 11А.

Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит почти 140 квадратных метров. Договоры соцнайма и мены с переселенцами будут заключены после постановки дома на кадастровый учет.

Напомним, что в настоящее время в Подмосковье расселение аварийного жилья осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».