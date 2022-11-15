Подмосковье 15 ноября 2022, 17:04 Дом рыбака построят в Солнечногорске

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Шесть жилых и 15 нежилых помещений получили разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье. Еще 35 проектов получили разрешения на строительство.

В ЖК «Западные ворота столицы» в рабочем поселке Новоивановское введены в эксплуатацию два дома на 780 квартир. Еще один дом на 440 квартир в ЖК «Заречье Парк» ввели в эксплуатацию в рабочем поселке Заречье Одинцовского городского округа. Кроме того, открыли для эксплуатации дома в ЖК «Батарейный» в городском округе Лобня, в ЖК «Лесная Отрада» городском округе Красногорск и жилой в ЖК «Футуро Парк» в деревне Покровское городского округа Истра.

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Нежилыми объектами, которые ввели в эксплуатацию в регионе стали: детсад для 250 малышей в городском округе Балашиха, детсад для 150 малышей в городском округе Домодедово, промышленно-складское здание в городском округе Солнечногорск и здание складского и промышленного сельскохозяйственного назначения в городском округе Истра.

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Разрешения на строительство получили жилые дома Дмитровского городского округа, Люберец и городского округа Истра.

Получено также разрешение на строительство общеобразовательной школы на 1320 мест в городском округе Балашиха, блока отделения профилактики центра диспансеризации «Здоровье Подмосковью» в Одинцовском городском округе и — производственно-складского здания в городском округе Химки.

В городском округе Солнечногорск получено разрешение на строительство Дома рыбака.