Выбор подрядчика на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья начался в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Выбор подрядчика на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья начался в Сергиевом Посаде

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Компанию, которая займется проектированием и строительством многоквартирного дома в Сергиевом Посаде, определят на электронном аукционе. Начальная цена контракта составляет более 575 миллионов рублей.

Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» и финансируется за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

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Многоквартирный жилой дом появится по адресу: город Сергиев Посад, улица 2-й Кирпичный завод, дом 16-Б. Завершить строительство планируется в 2023 году.

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По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для людей, которые попали в программу расселения в регионе, с 2022 года ввели новую меру соцподдержки — денежный сертификат.

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