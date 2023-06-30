Подмосковье 30 июня 2023, 15:01 Дом-перевертыш откроется в парке Балашихи в июле Министерство культуры и туризма МО

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В июле в Пестовском парке культуры и отдыха в Балашихе откроется новый объект — перевернутый дом. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Первый этаж без наклона является музеем с зоной ожидания. На втором этаже расположили саму экспозицию. На ней представили предметы быта разных поколений. Рядом с музеем обустроили игровую инсталляцию для детей.

Объект посвятили художникам, которые в рамках фестиваля уличного искусства «Культурный код» расписали стены жилых домов муралами. Архитектурное бюро «Культ-строй» совместило эти работы с помощью нейросети на фасадах перевертыша.

Парк работает ежедневно с 6:00 до полуночи.

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