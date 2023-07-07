Подмосковье 07 июля 2023, 10:34 Дом № 9 на Юбилейной улице в Мытищах отремонтировали по просьбе жителей

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Заместитель директора «Жилищного хозяйства» Александр Хаюров на встрече с горожанами обсудил вопросы проведенного ремонта и благоустройства дома № 9 на Юбилейной улице в Мытищах. После они подписали акт работ, выполненных на основании инвестпаспорта.

Благодаря проекту «Умная коммуникация» жители многоквартирных домов могут сами решать, какие работы необходимо провести в первую очередь. Для прямого диалога с ними на территории округа проходят встречи, в ходе которых вырабатываются решения по вопросам ЖКХ и благоустройства. Посредниками между управляющими компаниями и мытищинцами являются лидеры общественного мнения.

Очередная такая встреча состоялась около дома № 9 на Юбилейной улице. Лидер общественного мнения, заместитель директора «Жилищного хозяйства» Александр Хаюров рассказал, что она уже третья по счету.

«В последнее время часто встречаемся с жителями. Постоянно находимся с ними во взаимодействии. Сегодня подписываем акт работ, выполненных на основании инвестпаспорта. Жители очень радушно встретили, сказали много теплых слов в поддержку проекта „Умная коммуникация“ и принципа губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что житель всегда прав, которые поддержаны и главой нашего округа Юлией Купецкой. <…> Жителям хотелось бы больше подобных инициатив, которые делают их жизнь комфортнее», — отметил он.

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