Подмосковье

06 сентября 2023, 22:27

Дом № 6 на площади Ленина отремонтировали в поселке Хорлово в Воскресенске

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В доме № 6 на площади Ленина поселка Хорлово завершились работы по капитальному ремонту. Об этом сообщили в администрации городского округа Воскресенск.

Специалисты привели в порядок фасады, кровлю, заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали систему газоснабжения и подвальных помещений.

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Также строители обновили систему фундаментов, установили общедомовые узлы учета и заменили устаревшие лифты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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Лобня

Ремонтные работы

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