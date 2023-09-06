06 сентября 2023, 22:27
Дом № 6 на площади Ленина отремонтировали в поселке Хорлово в Воскресенске
В доме № 6 на площади Ленина поселка Хорлово завершились работы по капитальному ремонту. Об этом сообщили в администрации городского округа Воскресенск.
Специалисты привели в порядок фасады, кровлю, заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали систему газоснабжения и подвальных помещений.
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Также строители обновили систему фундаментов, установили общедомовые узлы учета и заменили устаревшие лифты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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Лобня
Ремонтные работы
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