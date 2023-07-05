Подмосковье 05 июля 2023, 16:23 Дом № 12 на улице Калинина в Лобне отремонтируют по просьбе жителей

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Инвестиционный паспорт дом № 12 на улице Калинина в Лобне сформировали с учетом всех пожеланий жильцов. Ремонтные работы проведет управляющая компания «ВСК-Комфорт» вместе с управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа.

Вопросы предстоящего ремонта председатель совета жилого дома Евгений Иванович обсудил с депутатом Михаилом Стельмахом, представителями администрации Лобни, ресурсоснабжающими организациями и управляющей компанией «ВСК-Комфорт».

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Жители попросили заменить трубопровод горячего водоснабжения и канализационную трубу в подвале, отремонтировать подъезды, установить адресное табло на фасаде и детскую игровую площадку. Председатель совета дома и муниципальный депутат проконтролируют выполнение этих работ.

Программа по улучшению эффективности работы в сфере ЖКХ стартовала по инициативе главы городского округа Лобня Игоря Демешко в 2022 году. По словам руководителя муниципалитета, достичь хорошего результата можно только благодаря прямому диалогу с жителями.

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