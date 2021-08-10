Дом находится прямо рядом с газопроводом, когда его подключат? Отвечает глава «Мособлгаза»
Жители Подмосковья могут не волноваться за расстояние от газопровода до дома. Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов объяснил, что делать, если объект находится на расстоянии 900 метров от точки подключения, и в какие сроки он будет газифицирован.
«Жителя вообще не должно волновать расстояние от газопровода до его дома. Если домовладение находится в границах населенного пункта социальной газификации, что должен сделать житель? Он заходит на сайт „Мособлгаза“, вбивает название своего населенного пункта и видит график строительства — когда работы начнутся и когда они будут завершены», — объяснил Баранов.
Он отметил, что в эти сроки, вне зависимости от того, 900 это метров или девять метров, «Мособлгаз» выполнит работы и подведет газопровод до границ участка. Если житель заключит комплексный договор, то в эти сроки специалисты постараются еще и выполнить работы внутри участка.
Баранов рассказал, что сейчас по программе социальной газификации проводятся работы в 310 населенных пунктах. До конца этого года газ должны получить 115 тысяч домов Подмосковья.