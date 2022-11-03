Дом на улице Неделина в Щелкове избавили от протечки крыши | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 16:30 Дом на улице Неделина в Щелкове избавили от протечки крыши

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45-метровый участок крыши отремонтировали в 16-этажке Щелкова по поручению Госжилинспекции. Из-за повреждения кровли от протечек страдали жители последнего этажа.

По поручению Госжилинспекции управляющая компания ООО «АРКАДА» отремонтировала крышу в доме 20 по улице Неделина в Щелкове. Кровле потребовался локальный ремонт. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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Хозяева квартиры в доме 2002 года постройки жаловались на то, что по стенам без перерыва льется вода.

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При осмотре крыши обнаружилось повреждение большого участка кровли. Причиной этому послужили нерегулярные технические осмотры и отсутствие необходимых восстановительных работ.

Жилищные инспекторы поручили управляющей компании отремонтировать крышу. Мастера починили провели 45 квадратных метров кровли, включив кровельную починку в комплекс подготовки к зиме.

«Мы провели цикл весенних осмотров, мы составили графики необходимых работ на лето, мы продолжаем контролировать подготовку домов к зиме, и все равно управляющие компании умудряются тянуть с ремонтом до последнего. Хочу отметить, что зима фактически на носу, и весь жилой фонд должен быть приведен в сезонную готовность», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.