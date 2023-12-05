Подмосковье 05 декабря 2023, 10:13 Дом на улице Колпакова в Мытищах капитально отремонтировали пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Панельный жилой дом № 34 корпус 2 на улице Колпакова в Мытищах отремонтировали. Там провели капитальные работы по обновлению фасада и кровли.

Специалисты утеплили фасад жилого дома и отштукатурили его. Также отремонтировали кровлю и межпанельные швы.

Реклама

Напомним, ознакомиться с адресной программой можно на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».