05 декабря 2023, 10:13
Дом на улице Колпакова в Мытищах капитально отремонтировали
Панельный жилой дом № 34 корпус 2 на улице Колпакова в Мытищах отремонтировали. Там провели капитальные работы по обновлению фасада и кровли.
Специалисты утеплили фасад жилого дома и отштукатурили его. Также отремонтировали кровлю и межпанельные швы.
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Напомним, ознакомиться с адресной программой можно на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Ремонтные работы
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