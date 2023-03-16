Подмосковье 16 марта 2023, 16:03 Дом на улице Быковского в Балашихе капитально отремонтируют по просьбе жителей

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Председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов встретился с жителями дома № 10 на улице Быковского. Горожане попросили провести капитальный ремонт дома. Его не было с момента постройки здания в 1968 году.

Участие в мероприятии приняли председатель совета дома Надежда Тюкина, представители управляющей компании «Русевросервис», ресурсоснабжаюших организаций и администрации Балашихи.

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«Я являюсь председателем совета дома уже три года, а живу здесь уже более тридцати. Свой дом мы очень любим, хотелось бы, чтобы он был красивым и удобным для жителей. Управляющая компания помогает нам поддерживать уют, также мы сажаем на территории цветы и кустарники. Мы сегодня встретились с депутатом городского Совета, чтобы решить некоторые вопросы. Например, вопрос капитального ремонта, которого в нашем доме не проводилось ни разу», — рассказала председатель совета дома Надежда Тюкина.

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Также жители обратились к депутату с вопросами о ремонте крыши, подъездов и обслуживании автостоянки.

«Дом старый, в нем требуется провести замену коммуникаций и инженерных систем в рамках капитального ремонта. Управляющая компания также проводит косметический ремонт подъездов. В одном работы уже выполнены, в другом — запланированы на текущий год, останутся еще два. Также рабочие скоро проведут частичный ремонт кровли», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Вопросы и пожелания жильцов занесли в протокол. На его основании будет формироваться инвестиционная программа, нацеленная на улучшение условий проживания горожан.

Система взаимодействия между жителями, обслуживающими организациями и депутатами позволяет решать все вопросы в ускоренном порядке. Этот подход реализуют в округе по поручению главы Балашихи Сергея Юрова. Он отражает принцип губернатора Московской области Андрея Воробьева — житель всегда прав.

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