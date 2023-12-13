Подмосковье 13 декабря 2023, 11:04 Дом на 288 квартир построили в ЖК «Одинцово-1» Компания ПИК

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Компания «ПИК» построила дом на 288 квартир в ЖК «Одинцово-1». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

После того, как жилой дом поставят на кадастровый учет, дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и выполнять другие юридические действия.

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ЖК «Одинцово-1» находится рядом с Баковским лесничеством и несколькими парками. В комплексе уже открыты школа и три детских сада. Началось строительство поликлиники.

Действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это документ, помогающий человеку не ждать ввода конкретного дома, а получить компенсацию в расчете 130 тысяч рублей за «квадрат» — не менее 4 296 000 рублей.