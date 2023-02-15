Подмосковье 15 февраля 2023, 14:36 Дом на 2-й Заводской улице капитально отремонтировали в Люберцах

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Капитальный ремонт многоквартирного дома на улице 2-й Заводской завершился в Люберцах. Здание не только преобразилось внешне, но и стало теплее.

Работы провели по самой масштабной программе по капремонту многоквартирных домов в России. Современная технология утепления фасада с тонким штукатурным слоем позволяет поддерживать в МКД комфортную температуру. Заказчиком работ стал Фонд капитального ремонта Московской области.

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За ходом работ следили специалисты управления технического надзора. Они гарантируют соблюдение технологических процессов подрядной организацией, а также соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных стройматериалов.

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