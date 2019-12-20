Дом многодетной семьи из Подмосковья сгорел накануне Нового года. Мы можем ей помочь
Погорельцы временно живут у соседей. Виктория готовилась к интервью, но когда начинает рассказывать — плачет.
«У нас вообще ничего не осталось. На самом деле много кто откликнулся, огромное спасибо», — говорит сквозь слезы женщина.
Вадим и Виктория с четырьмя детьми несколько лет назад переехали в Подмосковье из Белоруссии. Купили дом, вложили в него все деньги. Что произошло — вероятно, с проводкой — выяснят эксперты. Но дом, вещи, документы — уже не вернуть.
«Мы, получается, собирались в магазин, тут от нас недалеко, только отъехали, и звонят дети. Говорят, выключился свет, а потом начался пожар. Жена сказала — в чем есть, выбегайте из дома!» — вспоминают Вадим и Виктория Левенковы.
Сейчас потерпевшим, помимо денег, нужны вещи — обувь, верхняя одежда. Вот телефон Виктории Левенковой — 89153992896. Размеры одежды и обуви и как передать их, можно уточнить у нее в личном разговоре.
А еще в Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова есть «Добрый шкаф». На улице есть специальное помещение, куда можно принести вещи для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.
Помочь погорельцам готова и администрация округа. Многодетной семье предоставят жилье в ближайшее время, сообщил начальник управления по социальным коммуникациям Наро-Фоминского округа.
«В ближайшее время мы сможем предоставить семье жилье, чтобы Новый год они уже встретили в квартире», — сказал начальник управления по социальным коммуникациям администрации Наро-Фоминского г. о. Юрий Щуров.
На восстановление дома понадобится несколько миллионов рублей. Желающие помочь могут отправить любую сумму на одну из карт Вадима Левенкова.
Сбербанк: 4276380151479677, Левенков Вадим Игоревич
Тинькофф: 5536 9137 7800 7944
QIWI: +7 916 876-40-33
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