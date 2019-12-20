Дом многодетной семьи из Подмосковья сгорел накануне Нового года. Мы можем ей помочь

В семье Левенковых из Наро-Фоминского округа четверо детей. За несколько недель до Нового года они остались без крыши над головой — их дом уничтожил пожар. Погорельцам сейчас поможет любая сумма, также им нужны теплые вещи — ведь огонь поглотил все без остатка. С семьей пообщалась корреспондент «360».

Погорельцы временно живут у соседей. Виктория готовилась к интервью, но когда начинает рассказывать — плачет.

«У нас вообще ничего не осталось. На самом деле много кто откликнулся, огромное спасибо», — говорит сквозь слезы женщина.

Вадим и Виктория с четырьмя детьми несколько лет назад переехали в Подмосковье из Белоруссии. Купили дом, вложили в него все деньги. Что произошло — вероятно, с проводкой — выяснят эксперты. Но дом, вещи, документы — уже не вернуть.

«Мы, получается, собирались в магазин, тут от нас недалеко, только отъехали, и звонят дети. Говорят, выключился свет, а потом начался пожар. Жена сказала — в чем есть, выбегайте из дома!» — вспоминают Вадим и Виктория Левенковы.

Сейчас потерпевшим, помимо денег, нужны вещи — обувь, верхняя одежда. Вот телефон Виктории Левенковой — 89153992896. Размеры одежды и обуви и как передать их, можно уточнить у нее в личном разговоре.

А еще в Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова есть «Добрый шкаф». На улице есть специальное помещение, куда можно принести вещи для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Помочь погорельцам готова и администрация округа. Многодетной семье предоставят жилье в ближайшее время, сообщил начальник управления по социальным коммуникациям Наро-Фоминского округа.

«В ближайшее время мы сможем предоставить семье жилье, чтобы Новый год они уже встретили в квартире», — сказал начальник управления по социальным коммуникациям администрации Наро-Фоминского г. о. Юрий Щуров.

На восстановление дома понадобится несколько миллионов рублей. Желающие помочь могут отправить любую сумму на одну из карт Вадима Левенкова.

Сбербанк: 4276380151479677, Левенков Вадим Игоревич

Тинькофф: 5536 9137 7800 7944

QIWI: +7 916 876-40-33

Модульбанк: 5213 5500 7108 7452

Альфа Банк: 5559 4936 9912 1936