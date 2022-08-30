Дом культуры «Выстрел» в Солнечногорске провел день открытых дверей

Песни, танцы, игры — и это только малая часть того, чем может увлечь своих посетителей дом культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Свою творческую программу на ближайший учебный год культработники представили на дне открытых дверей.

Мероприятие проводится не только для развлечения, главная цель — ознакомительная. Чтобы маленькие гости вместе с родителями могли выбрать увлечение, которым будут заниматься в новом учебном году.

«Со своей стороны я обещаю, что мы сделаем все возможное для того, чтобы здесь было интересно и весело. Чтобы все нашли занятие по вкусу, так сказать. Все остальное мы обеспечим», — говорит директор МУК ДК «Выстрел» Владимир Дацюк.

И «Выстрелу» есть, что предложить юным солнечногорцам. Кроме танцевальных и музыкальных коллективов, набор ведут группы по рисованию, лепке, декоративно-прикладному творчеству и подготовке к школе. Кстати, многие занятия рассчитаны не только на детей. Прийти в искусство можно и в 18 лет, и даже в 55 — такой возрастной ценз действует в некоторых секциях.

Если желающие найти хобби не смогли посетить день открытых дверей и сразу записаться на занятия, сделать это еще не поздно. Сотрудники дома культура заверили, что присоединиться к секциям можно в течение всего творческого сезона — было бы желание.

В новом учебном году в Подмосковье также будут действовать дополнительные образовательные программы для детей с особенностями развития. На их обучение выделили 4,5 миллиарда рублей. А во всех общеобразовательных школах с 1 сентября начнут проводить линейки с поднятием флага России. Об этом ранее рассказал губернатор Андрей Воробьев.