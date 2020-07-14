СМИ сообщили, что Дом культуры вспыхнул в Котельниках. Но это оказалось дерево

Сильный пожар начался в подмосковных Котельниках. По словам очевидцев, возгорание вызвал удар молнии, после которого произошел обрыв высоковольтного кабеля. СМИ писали, что горит Дом культуры, но это оказалось всего лишь дерево, которое вскоре быстро потухло.

На кадрах видно, что пламя то и дело ярко вспыхивало. Сообщения о пожаре появились в местной группе в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи рассказали в комментариях, что видели вспышку даже из соседнего города Дзержинского. По словам очевидцев, они заметили синюю вспышку, которая «выглядела мощно». Источник фото: «ВКонтакте»