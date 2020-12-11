Дом культуры «Всеволодово» капитально отремонтировали в городском округе Электросталь

Дом культуры «Всеволодово» в городском округе Электросталь открывает свои двери для посетителей. В здании сделали капитальный ремонт и закупили современное оборудование.

Андрей Вахрушев в доме культуры — мастер на все руки. Он отвечает за свет, звук и видео. Еще недавно такой специалист здесь не требовался. Здание было аварийным. Актовый зал закрыли в целях безопасности. Там обвалился потолок. Сейчас помещение не узнать. В нем появились удобные кресла, большой экран и современное оборудование. Можно даже сделать световое шоу.

«Подсветить и сделать картинку на заднем плане просто без проблем. Можно детям показывать мультики. Дети будут в восторге от такого экрана, я думаю», — отметил Андрей Вахрушев, звукооператор ДК «Всеволодово».

Дом культуры — это наследие военного городка. Зданию исполнилось 70 лет. Капитально его ни разу не ремонтировали. Годы взяли свое. В 2016-м ДК признали аварийным и закрыли. На четыре года культурная жизнь в поселке затихла. Решить проблему помогли программа губернатора по модернизации военных городков и Министерство культуры. 50 миллионов ушло на ремонт здания, еще 20 — на оборудование. Педагог по хореографии Кристина Шигачева в восторге от нового класса. Раньше дети занимались в фойе.

«Сейчас в нашем доме культуры „Всеволодово“ появился замечательный хореографический класс, где есть шикарное покрытие, станки, зеркала. Даже поставили проектор, для того чтобы изучать историю возникновения танца и также смотреть знаменитые произведения», — рассказала Кристина Шигачева, педагог по хореографии ДК «Всеволодово».

Полным ходом набирают детей и в студию изобразительного искусства. А в январе детей примет центр раннего развития. Еще здесь появятся музыкальная школа и библиотека.

«Также здесь будет и хоровой класс, будет общественная библиотека и малый концертный зал, в котором установлен концертный рояль очень высокого класса — профессиональный флагман Yamaha. И мы, безусловно, будем развивать здесь на территории „Активное долголетие“», — уточнил Сергей Бобков, начальник управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь.

Людям серебряного возраста в доме культуры предложат занятия по компьютерной грамотности и гимнастике. Но это произойдет, когда снимут ограничения. Для юных жителей поселка ДК откроет двери в конце декабря.