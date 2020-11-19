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    19 ноября 2020, 20:24

    Дом культуры во Власихе отремонтировали и полностью переоборудовали

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Здание старого Дома культуры во Власихе не видело ремонта примерно с 60-х годов, зато теперь его жизнь сильно изменится. В ДК провели капитальный ремонт и оснастили его современным оборудованием.
    Дом культуры во Власихе отремонтировали и полностью переоборудовали | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Здание отремонтировали и оснастили новой мебелью и оборудованием по региональной программе восстановления военных городков Подмосковья. На его преображение из бюджета было потрачено более 100 миллионов рублей.

    «На данный момент здесь сделана плитка — керамогранит, потолки, люстры», — отметил директор Дома культуры во Власихе Юрий Савалюк.

    Дом культуры во Власихе отремонтировали и полностью переоборудовали | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    На стендах Дома культуры — работы именитых фотографов со всей страны. Когда-то ветхое помещение полностью отремонтировали, и на его месте появилось выставочное фойе.

    Дом культуры во Власихе отремонтировали и полностью переоборудовали | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Зрительный зал на 435 мест тоже преобразился после капремонта. Заменили все — от пола, потолка и кресел до аппаратуры.

    Главным приобретением стал огромный светодиодный экран, которого раньше в ДК никогда не было. Он теперь и вместо декораций, и для презентаций, и не только.

    Дом культуры во Власихе отремонтировали и полностью переоборудовали | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, ДК теперь не только центр досуга и творчества для всей семьи, но и место деловых встреч, совещаний и пресс-конференций.