Дом культуры во Власихе отремонтировали и полностью переоборудовали

Источник фото: телеканал «360»

Здание отремонтировали и оснастили новой мебелью и оборудованием по региональной программе восстановления военных городков Подмосковья. На его преображение из бюджета было потрачено более 100 миллионов рублей.

«На данный момент здесь сделана плитка — керамогранит, потолки, люстры», — отметил директор Дома культуры во Власихе Юрий Савалюк.

Источник фото: телеканал «360»

На стендах Дома культуры — работы именитых фотографов со всей страны. Когда-то ветхое помещение полностью отремонтировали, и на его месте появилось выставочное фойе.

Источник фото: телеканал «360»

Зрительный зал на 435 мест тоже преобразился после капремонта. Заменили все — от пола, потолка и кресел до аппаратуры.

Главным приобретением стал огромный светодиодный экран, которого раньше в ДК никогда не было. Он теперь и вместо декораций, и для презентаций, и не только.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, ДК теперь не только центр досуга и творчества для всей семьи, но и место деловых встреч, совещаний и пресс-конференций.