Подмосковье 27 июня 2023, 16:11 Дом культуры «Вертикаль» подготовил развлекательную программу для детей Дзержинского в июне Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Дом культуры «Вертикаль» в Дзержинском округе подготовил летнюю развлекательную программу «Вертикальные каникулы». В будни с 9 до 13 часов весь июнь дети смогут поучаствовать в подвижных играх, квестах и танцевальных разминках на свежем воздухе, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Для ребят орагнизуют мастер-класс «Спортивная акробатика» от руководителя студии эстетической гимнастики Юлии Павловой. Все лето на базе Дома культуры будут проходить культурные мероприятия различных форматов.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».