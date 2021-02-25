Дом культуры в селе Всеволодово открыли после капитального ремонта

В Доме культуры в селе Всеволодово в Электростали закончили капитальный ремонт. Для ДК купили новый рояль Yamaha. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Сельский клуб открылся 25 февраля. Капитальный ремонт здания сделали впервые за 60 лет. Работы провели по просьбе жителей деревни. Ремонт длился два года. Все это время кружки базировались в детском саду. Все сотрудники сохранили работу.

На капитальный ремонт выделили свыше 102 миллионов рублей. В помещении заменили инженерные коммуникации, обновили системы отопления и вентиляции, энергоснабжения, починили фундамент, кровлю и крыльцо. Для маломобильных граждан установили пандусы.

Уже начался отбор ребят в новые кружки и студии. В Доме культуры предложат и занятия по компьютерной грамотности, и уроки гимнастики для участников клуба проекта «Активное долголетие».

В ДК появилось современное световое и звуковое оборудование, новая мебель и хореографическое оборудование.

Зрительный зал Дома культуры теперь сможет вместить 220 человек. В здании обустроили конференц-зал на 50 мест.

Всего с 2103 года в Подмосковье отремонтировали 44 дома культуры и шесть библиотек. На это из бюджета выделили почти четыре миллиарда рублей.

С 2021 по 2024 год планируется провести капитальный ремонт и техническое переоснащение 38 домов культуры.