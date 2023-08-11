Подмосковье 11 августа 2023, 17:04 Дом культуры в селе Рождествено под Истрой отремонтируют к сентябрю Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Зрительный и хореографический залы обновят в Доме культуры села Рождествено в городском округе Истра. Закончить ремонт планируют к сентябрю.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Там уже выполнили стяжку пола, подготовили основание сцены, покрасили стены и смонтировали новый потолок. Помимо этого, отремонтировали гримерную и обустроили две новые костюмерные. В порядок приведут и зал хореографии. Работы завешены на 80%.

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«Здесь будут абсолютно новая сцена и интерьер. Большой зрительный зал рассчитан на 400 мест, поэтому он будет использоваться не только для внутренних нужд данного дома культуры, но и для приглашения сюда артистов, проведения концертов, а также мероприятий, связанных с Днем поселения и Днем города», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Сегодня в Доме культуры в селе Рождествено занимается порядка 300 человек.

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