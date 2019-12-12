Дом культуры в Реутове достроят до конца года. Сюда переедет детский музыкальный театр

Строительство нового дома культуры в подмосковном Реутове вышли на финишную прямую. Основные работы завершатся до конца года. Площадь нового ДК составит порядка трех тысяч квадратных метров.

Источник фото: Алексей Оводов

Сейчас в учреждении ведутся работы по шпаклевке стен второго этажа, монтажу внутренних инженерных сетей, укладке напольной плитки и стен на обоих этажах, благоустройству прилегающей территории и завершается облицовка фасада здания.

После окончания строительства в здание переедет школа искусств — детский музыкальный театр под управлением Ирины Тульчинской. Здесь оборудуют зрительный зал на 300 мест, театральную сцену, гардеробную, костюмерную и отдельные классы для занятий музыкой, пением и хореографией.

Источник фото: Алексей Оводов

Накануне глава Реутова Станислав Каторов вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым оценил степень готовности дома культуры и пообщался с жителями.

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«Для Реутова новый дом культуры станет значимым объектом. В нем расположится школа искусств, как об этом просили жители — дети и их родители. Нынешнее место дислокации школы — старое здание, построенное в послевоенное время. Оно попросту не рассчитано на то количество детей, которые там занимаются», — отметил Игорь Брынцалов.

Источник фото: Алексей Оводов

По данным администрации Реутова, одновременно заниматься в различных творческих кружках и секциях в новом доме культуры смогут более 140 детей. Отдельным плюсом современного учреждения станет его расположение в самом центре города.