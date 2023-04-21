Подмосковье 21 апреля 2023, 10:04 Дом культуры в поселке МИС под Подольском отпраздновал 50-летие

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Сельский дом культуры «Надежда» в поселке МИС под Подольском отпраздновал полувековой юбилей. Учреждение было построено в 1973 году и тех пор стало центром притяжения активных и талантливых жителей.

Поздравить учреждение с 50-летием приехал первый заместитель главы округа Алексей Карпов. Он вручил сотрудникам медали за безупречную службу и благодарности от главы Подольска Дмитрия Жарикова.

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«Я даже не представляю без участия главы существование Домов культуры. Мы полностью живем на деньги бюджета. Субсидии всегда вовремя и в том объеме, в каком мы просим, всегда выделяются. Благодаря этому мы можем творить, что-то приобретать и создавать новые коллективы», — рассказала директор сельского Дома культуры «Надежда» Маргарита Туманова.

Она занимает должность руководителя уже 13 лет, в ее подчинении 29 сотрудников. Они работают на двух площадках: одна расположена в поселке МИС, вторая — в микрорайоне Железнодорожный.

В Доме культуры действуют 32 творческих коллектива, в их числе два ведущих: фольклорный детско-юношеский ансамбль «Терем» и народный ансамбль русской песни «Селяночка». Здесь обучают народному и эстрадному вокалу, изобразительному искусству, шитью и декоративно-прикладному искусству, хореографии, фольклорному творчеству.

В классах занимаются более 450 человек разного возраста. Самым маленьким ученикам два с половиной года, а самые взрослые — пенсионеры из клуба «Активное долголетие».

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