Дом культуры в Кашире открыли после капремонта. Там установили современную звуко- и светотехнику

В Подмосковье открыли первый дом культуры, в котором провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура». Здесь установлено современное звуковое и световое оборудование. Теперь мероприятия будут проходить в двух многофункциональных зрительных залах одновременно.

После капремонта в здании, построенном в 1953 году, сохранился исторический облик — лепнина, колонны. В обновленном Доме культуры будут демонстрироваться и кинофильмы — в одном из залов установлен видеопроектор и рабочее место оператора. 9 мая 2019 года жителям Каширы впервые показали документальный фильм о защите их родного города в годы Великой Отечественной войны.

В рамках национального проекта «Культура» на проведение капитального ремонта Дома культуры «Ожерелье» было израсходовано 177,5 миллиона рублей. Из них из бюджета Московской области — 124 миллиона рублей.

Пока шел капитальный ремонт, Дом культуры продолжал работу в пяти муниципальных учреждениях. Хор, хореографические кружки, театральные студии, оркестр народных инструментов, студии изобразительного искусства посещали 600 человек. Сегодня самой юной артистке театральной студии Ане Машковой — 4 года, а самой взрослой солистке хора ветеранов Вере Федоровне Прохоренковой — 85 лет.

«Поздравляю жителей Каширы с обновленным Домом культуры! Я знаю, что для вас это большое и долгожданное событие. Для нас — работников культуры — сегодня тоже важный день, потому что именно ваш ДК „Ожерелье“ стал первым Домом культуры, который открылся в рамках национального проекта „Культура“ в нашем Подмосковье. Я благодарю вас за терпение и преданность народному искусству, благодарю администрацию за труд и мудрость, работников культуры за то, что они в непростых условиях сохранили коллектив и традиции дома культуры» — сказала на концерте открытия министр культуры Московской области Елена Харламова.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Культура» за 6 лет в Московской области будут модернизированы и отремонтированы 43 учреждения культуры: это 37 ДК и 6 детских школ искусств на общую сумму почти 6 млрд рублей. Будет построено 12 новых Домов культуры, 8 детских школ искусств и 3 областных музея на сумму более 5 млрд рублей.