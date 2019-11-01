Дом культуры в Истре отреставрируют. Зданию вернут исторический облик

Зданию дома культуры в Истре вернут классический облик. Проект капитального ремонта уже одобрила рабочая группа Мособлархитектуры, сообщил председатель ведомства Владислав Гордиенко.

Проект реставрации основан на сохранении исторического внешнего вида здания. Архитекторы планируют восстановить парадную лестницу, очистить интерьеры. Для этого будут изучать архивные фотографии.

«Истринский культурно-досуговый комплекс много десятилетий является точкой притяжения жителей городского округа, сегодня здесь работают свыше тридцати различных клубов и коллективов художественной самодеятельности, — рассказал Гордиенко. — Техническое переоснащение помещений позволит расширить возможности творческих студий и проведения театрально-концертных постановок».

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Построили здание на улице Первомайская в 1961 году. Дом культуры имеет выраженную стилистику 1950-х и считается одним из самых интересных сооружений в Истре.

Источник фото: Главное управление архитектуры и градостроительства МО

«Истринский дом культуры — здание редкого качества и сохранности. Мы поддержали представленный на рабочую группу проект как пример деликатного отношения к наследию, бережного воссоздания с использованием современных строительных технологий и материалов», — подытожила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.