Дом культуры в Истре отреставрируют. Зданию вернут исторический облик
Проект реставрации основан на сохранении исторического внешнего вида здания. Архитекторы планируют восстановить парадную лестницу, очистить интерьеры. Для этого будут изучать архивные фотографии.
«Истринский культурно-досуговый комплекс много десятилетий является точкой притяжения жителей городского округа, сегодня здесь работают свыше тридцати различных клубов и коллективов художественной самодеятельности, — рассказал Гордиенко. — Техническое переоснащение помещений позволит расширить возможности творческих студий и проведения театрально-концертных постановок».
Нельзя забывать о своих правах. Активисты провели рейд в супермаркете в ИстреПодробнее
Построили здание на улице Первомайская в 1961 году. Дом культуры имеет выраженную стилистику 1950-х и считается одним из самых интересных сооружений в Истре.
«Истринский дом культуры — здание редкого качества и сохранности. Мы поддержали представленный на рабочую группу проект как пример деликатного отношения к наследию, бережного воссоздания с использованием современных строительных технологий и материалов», — подытожила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.