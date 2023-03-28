28 марта 2023, 11:20
Дом культуры в Городище стал лучшим среди сельских в Подмосковье
Итоги конкурса на лучшее сельское учреждение культуры подвели в Подмосковье. Победителем стал ДК в поселке Городище в Ступине. За это организация получит денежное поощрение.
Дом культуры в Городище работает 55 лет. В нем есть концертный зал на 200 мест, 23 клуба для жителей разного возраста, интерактивный музей, танцевальная студия и многое другое.
Заведующая Марина Алексеева рассказала, что учреждение традиционно находится в зеленой зоне, поэтому в этом году решило претендовать на победу в конкурсе.
«У каждого культурно-досугового учреждения есть рейтинг. Мы уверенно держимся в зеленой зоне. Поэтому решили себя показать и доказать, что мы лучшие. Подали заявку на конкурс и выиграли», — сказала она.
На конкурсе оценивали техническую базу, количество и качество мероприятий и другие критерии.
«Мы считаем, что качество мероприятий на селе должно быть такое же, как и в городе. Мы стараемся соответствовать этому правилу», — подчеркнула Марина Алексеева.
Всего в конкурсе соревновались 16 домов культуры Подмосковья.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.
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Ступино
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