Подмосковье 28 марта 2023, 11:20 Дом культуры в Городище стал лучшим среди сельских в Подмосковье Андрей Семибратов

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Итоги конкурса на лучшее сельское учреждение культуры подвели в Подмосковье. Победителем стал ДК в поселке Городище в Ступине. За это организация получит денежное поощрение.

Дом культуры в Городище работает 55 лет. В нем есть концертный зал на 200 мест, 23 клуба для жителей разного возраста, интерактивный музей, танцевальная студия и многое другое.

Заведующая Марина Алексеева рассказала, что учреждение традиционно находится в зеленой зоне, поэтому в этом году решило претендовать на победу в конкурсе.

«У каждого культурно-досугового учреждения есть рейтинг. Мы уверенно держимся в зеленой зоне. Поэтому решили себя показать и доказать, что мы лучшие. Подали заявку на конкурс и выиграли», — сказала она.

На конкурсе оценивали техническую базу, количество и качество мероприятий и другие критерии.

«Мы считаем, что качество мероприятий на селе должно быть такое же, как и в городе. Мы стараемся соответствовать этому правилу», — подчеркнула Марина Алексеева.

Всего в конкурсе соревновались 16 домов культуры Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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