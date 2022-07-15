Дом культуры в деревне Ивановское отремонтируют

Представители власти Истры приехали в Ивановское, чтобы пообщаться с местными жителями. В Доме культуры собрались около 100 человек, чтобы обсудить волнующие вопросы.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники профильных ведомств выслушали жалобы и пожелания жителей в разных сферах: спорт, благоустройство, культуры, здравоохранение. Глава округа Татьяна Витушева рассказала, что на встрече каждый смог задать свой вопрос.

«Есть какие-то темы, которые объединяют какой-то населенный пункт, какую-то деревню или двор. Но, как правило, у людей есть вопросы, которые им бы хотелось решить и обсудить без посторонних ушей», — отметила Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Большинство вопросов жители задали о дорогах и благоустройстве. Также спросили о ремонте Дома культуры, в котором и состоялась встреча. Глава округа сказала, что средства на это уже были заложены в муниципальный бюджет, работы начнут в ближайшее время.

Источник фото: телеканал «360»

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