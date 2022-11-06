Дом культуры «Старт» в Луховицах отметил 55-летний юбилей | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 12:47 Дом культуры «Старт» в Луховицах отметил 55-летний юбилей

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Районный Дом культуры «Старт» в Луховицах отметил юбилей — 55 лет. Сейчас здесь работают более 40 кружков, которые посещают 700 жителей. И это не только дети. Взрослые тоже поют и танцуют. Самому юному воспитаннику три года, самому опытному 85.

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«Старт» по праву можно считать культурным центром городского округа. На 55-летие Дома культуры творческие коллективы подарили гостям яркий праздник. В зале аншлаг.

«Поздравляю коллектив с юбилеем — 55 лет. За это время много что было, самое главное — еще много что будет. Коллектив растет на глазах. Спасибо за работу, любовь к профессии, верность делу, за такие высочайшие результаты, в том числе на федеральном уровне», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Творческие коллективы ДК выступают на муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. Причем весьма успешно.

В честь юбилея прошел концерт. На празднике почетные грамоты и благодарственные письма глава округа Сергей Тимохин вручил сотрудникам дома культуры и ветеранам отрасли.