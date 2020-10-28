Дом культуры имени 1-го Мая капитально отремонтируют в Подольске

В Подольске планируют преобразить вид Дома культуры имени 1-го Мая. Зданию уже свыше 80 лет — сегодня оно нуждается в срочном капитальном ремонте. Этот вопрос решат в Министерстве культуры Подмосковья.

Источник фото: страница Павла Максимовича во «ВКонтакте»

Учреждение, расположенное в микрорайоне Климовск, — объект культурного наследия. Ему необходимо капитальное обновление, отметил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Здание, построенное в 1938 году, и сегодня сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность, но требует ремонта Павел Максимович.

Он сообщил, что вопрос обсуждался. По нему составили проект и внесли его в программу капитального ремонта, рассчитанную до конца 2021 года. Но пандемия скорректировала бюджет региона.

Источник фото: страница Павла Максимовича во «ВКонтакте»

С первым заместителем главы администрации Виктором Чубом уже провели дополнительное обследование. Мы убедились в необходимости срочного ремонта Павел Максимович.

И, по его словам, уже есть соглашение с Министерством культуры Подмосковья. Вопрос держат на контроле: этот проект планируют реализовать.

Источник фото: страница Павла Максимовича во «ВКонтакте»

Ранее дворик Дома культуры имени 1-го Мая благоустроили. Там по распоряжению главы городского округа Николая Пестова уже обновили асфальт и дорожный бортовой камень.