Дом культуры имени 1-го Мая капитально отремонтируют в Подольске
Учреждение, расположенное в микрорайоне Климовск, — объект культурного наследия. Ему необходимо капитальное обновление, отметил депутат Мособлдумы Павел Максимович.
Здание, построенное в 1938 году, и сегодня сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность, но требует ремонтаПавел Максимович.
Он сообщил, что вопрос обсуждался. По нему составили проект и внесли его в программу капитального ремонта, рассчитанную до конца 2021 года. Но пандемия скорректировала бюджет региона.
С первым заместителем главы администрации Виктором Чубом уже провели дополнительное обследование. Мы убедились в необходимости срочного ремонтаПавел Максимович.
И, по его словам, уже есть соглашение с Министерством культуры Подмосковья. Вопрос держат на контроле: этот проект планируют реализовать.
Ранее дворик Дома культуры имени 1-го Мая благоустроили. Там по распоряжению главы городского округа Николая Пестова уже обновили асфальт и дорожный бортовой камень.