Дом культуры «Выстрел» открылся в Солнечногорске после капитального ремонта

В Солнечногорске прошло торжественное открытие дома культуры «Выстрел». Ремонт там делали с 2019 года. ДК снова готов принять творческие коллективы города. А для посетителей заработал музей воинской славы.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа Владимир Слепцов и бывшие сотрудники курсов «Выстрел» посмотрели на обновленную обстановку. Перед первыми гостями местные артисты спели песни военных лет и показали степ.

Экскурсия по музею воинской славы привела посетителей в восторг. Его восстановили на базе архивов. В музее представлены документы, фотографии и личные вещи выстреловцев. Значительная часть экспозиций рассказывает о Великой Отечественной войне и о вкладе в Победу выпускников Высших офицерских курсов «Выстрел».

Военные в отставке признались, что и не мечтали о ремонте старого ДК, но местным властям полностью удалось восстановить центр культуры бывшего военного городка.

«То, что было сделано с ДК, по нашим меркам — это фурор. Все красиво, празднично, напоминает евроремонт», — отметил Юрий Лукашов, бывший заместитель начальника курсов «Выстрел».

Источник фото: телеканал «360»

Ремонт дома культуры начался в июле 2019 года, на объекте заменили инженерные коммуникации, обновили подвал, фасад и кровлю. Закупили новую мебель и оборудование, а зрительный зал на 430 мест переоснастили. В нем предусмотрели места для инвалидных колясок и созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, в ДК восстановили парадную лестницу, благоустроили прилегающую территорию.

Источник фото: телеканал «360»

В обновленном доме культуры будут работать девять клубных формирований: кружок детской ритмики, студия современных и эстрадных танцев, школа ведущих, кружок компьютерной грамотности, студия прикладного творчества и лепки, студия изобразительного искусства, студия эстрадного вокала, студия духовного и народного вокала, клуб «Активное долголетие».

Всего в ДК смогут заниматься больше 350 человек.