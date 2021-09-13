Дом культуры открыли после капитального ремонта в Зарайске

Современное звуковое и музыкальное оборудование, кабинеты для кружков и зал для проведения концертов и дискотек. Дом культуры в деревне Карино городского округа Зарайск снова стал местом притяжения молодежи.

После ремонта молодые люди и девушки отправились на танцы, по которым сильно соскучились. Сейчас они осваивают новую игру Just dance. На специальном коврике нужно повторять танцевальные движения героя на экране. Кто лучше станцует, получит более высокую оценку. Такие соревнования привлекли много желающих продемонстрировать свои умения.

«Повторяешь движения, танцуешь, а еще есть соревновательный эффект. Оценивается по шкале. Кто-то занимает первое, второе, третье место», — рассказала местная жительница Мария Шумилкина.

За 50 лет работы ремонта в Доме культуры не было ни разу. Проведенная по программе губернатора реконструкция подарила зданию новую жизнь.

«Мы оставили только четыре несущие стены, и то их нельзя было считать несущими, потому что с одной стороны у нас вываливались блоки. Практически не было кровли и внутри были деревянные полы, по которым невозможно было ходить», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

После капитального ремонта Дом культуры в Карине стал самым современным среди сельских учреждений. Кроме ремонта там установили новую и современную технику, а также оборудовали собственную котельную.

«Очень здорово, что в маленьком населенном пункте есть современное здание с понятной для молодежи архитектурой и колористикой. Теперь осталось, чтобы он зажил», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Открытия Дома культуры местные жители ждали с нетерпением. Юноши увлеклись доступными приставками, а девушки разучивают новые танцевальные движения. Для старшего поколения место чужим тоже не станет. В зале начнут показывать фильмы на большом экране.