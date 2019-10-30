Дом культуры откроют в Одинцове в следующем году. Там будут кинозал и библиотека

В поселке Горки-10 Одинцовского городского округа появится новый дом культуры. Его построят в 2020 году, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Выдано разрешение на строительство дома культуры. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», — рассказал Локтев.

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В новом доме культуры будет три тематических блока: спортивный, концертный и творческий. Там разместятся тренажерный зал, библиотека, кафе, мастерские и лаборатории для кружков. В учреждении будут показывать фильмы — для этого организуют кинозал.

На территории дома культуры будут тропы для прогулок и места для отдыха. Местность также озеленят и благоустроят.

Построят учреждение по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».