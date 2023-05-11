11 мая 2023, 16:51
Дом культуры «Октябрь» капитально отремонтируют в Лосино-Петровском к 2024 году
Конкурс на проектирование и капитальный ремонт ДК «Октябрь» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Информация и техзадание по лоту размещены в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подведение итогов аукциона планируется на 25 мая.
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Здание Дома культуры «Октябрь» было построено в 1967 году и сейчас закрыто. Подрядчику, который выиграет аукцион, предстоит подготовить документацию, выполнить инженерные изыскания и провести капитальный ремонт объекта. Работы должны быть завершены в 2024 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на модернизацию системы ЖКХ региона направят 320 миллиардов рублей.
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Лосино-Петровский
Ремонтные работы
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