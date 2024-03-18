Подмосковье 18 марта 2024, 12:48 Дом культуры «Луговая» в Лобне капитально отремонтируют к 2027 году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Здание Дома культуры «Луговая» в Лобне капитально отремонтируют. Работы запланированы на 2027 год.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с руководством Дома культуры «Луговая». Они обсудили планы по ремонту здания и участие в новом туристическом проекте.

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«Дом культуры планирует включиться в новый проект „Туристическая Лобня“. Сейчас он в стадии активной разработки. К концу апреля дадим старт. Не хочу портить сюрприз, но это будет жутко интересно», — рассказала Анна Владимировна.

Сейчас в доме культуры регулярно проводят интерактивы для жителей микрорайона. Они играют в «Мафию», проходят квесты и посещают клуб настольных игр «Фишка».

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