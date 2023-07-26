Подмосковье 26 июля 2023, 15:08 Дом культуры «Луговая» капитально отремонтируют в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Дом культуры «Луговая» реконструируют в Лобне. Особое внимание уделят ремонту подвала и верхнего этажа, а также техническому переоснащению учреждения.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко встретился с сотрудниками и посетителями дома культуры «Луговая». Он отметил, что учреждению необходим капитальный ремонт. Напомним, здание дома культуры построили в 1974 году.

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«Сотрудники показали мне отремонтированный зал для хореографии. Они приложили много сил для того, чтобы привести в порядок здание. За последний год дом культуры сильно изменился к лучшему. Но не все вопросы можно решить силами энтузиастов», — написал в Telegram-канале Игорь Демешко.

Глава округа добавил, что после реконструкции дома культуры больше жителей микрорайона смогут проводить там свой досуг. Этот вопрос Игорь Демешко взял под личный контроль.

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