Капитальный ремонт Дома культуры «Кучино» завершат в подмосковной Балашихе к 2021 году. Работает он больше 60 лет. Исторический облик здесь частично сохранят, но помещения будут соответствовать новейшим стандартам. Фасад и фундамент уже укрепили.

Сегодня, 24 июля, работы проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. С начала ремонта здесь обновили и крыльцо, кровлю, конструкции в театральном зале, заменили деревянные перекрытия бетонными.

Это важный объект. В прошлом году он отметил 60-летие. Все годы учреждение востребованно у наших жителей. В 2019 году мы провели здесь большую работу по экспертизе и приступили к ремонтным работам Сергей Юров.

Так, до конца этого года завершат монтаж фасада и инженерных коммуникаций. Кроме того, появится система дымоудаления — ее раньше не было.

В доме культуры восстановят окна, улучшат систему пожарной безопасности. В 2021 году здесь выполнят внутреннюю отделку. Помещения станут доступными для маломобильных жителей.

Все то, что будет выполнено внутри, должно соответствовать современным условиям для проведения мероприятий на самом высоком уровне и тому, что необходимо коллективу Игорь Брынцалов.

Дом культуры «Кучино» открыли еще в 1959 году. Там работает 36 секций, которые посещают около двух тысяч человек.

Капитальный ремонт здания проводят по программе «Культура Подмосковья». Кроме того, после временной паузы продолжили капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха».