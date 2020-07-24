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    24 июля 2020, 16:02

    Дом культуры «Кучино» в Балашихе отремонтируют к 2021 году. Фасад и фундамент уже укрепили

    Анастасия Аброськина

    Капитальный ремонт Дома культуры «Кучино» завершат в подмосковной Балашихе к 2021 году. Работает он больше 60 лет. Исторический облик здесь частично сохранят, но помещения будут соответствовать новейшим стандартам. Фасад и фундамент уже укрепили.
    Дом культуры «Кучино» в Балашихе отремонтируют к 2021 году. Фасад и фундамент уже укрепили | Изображение 1

    Сегодня, 24 июля, работы проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. С начала ремонта здесь обновили и крыльцо, кровлю, конструкции в театральном зале, заменили деревянные перекрытия бетонными.

    Это важный объект. В прошлом году он отметил 60-летие. Все годы учреждение востребованно у наших жителей. В 2019 году мы провели здесь большую работу по экспертизе и приступили к ремонтным работам

    Сергей Юров.
    Дом культуры «Кучино» в Балашихе отремонтируют к 2021 году. Фасад и фундамент уже укрепили | Изображение 2

    Так, до конца этого года завершат монтаж фасада и инженерных коммуникаций. Кроме того, появится система дымоудаления — ее раньше не было.

    В доме культуры восстановят окна, улучшат систему пожарной безопасности. В 2021 году здесь выполнят внутреннюю отделку. Помещения станут доступными для маломобильных жителей.

    Дом культуры «Кучино» в Балашихе отремонтируют к 2021 году. Фасад и фундамент уже укрепили | Изображение 3

    Все то, что будет выполнено внутри, должно соответствовать современным условиям для проведения мероприятий на самом высоком уровне и тому, что необходимо коллективу

    Игорь Брынцалов.

    Дом культуры «Кучино» открыли еще в 1959 году. Там работает 36 секций, которые посещают около двух тысяч человек.

    Дом культуры «Кучино» в Балашихе отремонтируют к 2021 году. Фасад и фундамент уже укрепили | Изображение 4

    Капитальный ремонт здания проводят по программе «Культура Подмосковья». Кроме того, после временной паузы продолжили капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха».

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