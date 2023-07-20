Подмосковье 20 июля 2023, 14:46 Дом культуры «Красная Поляна» в Лобне отремонтируют к 95-летию пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Старейшему учреждению культуры в Лобне в этом году исполнится 95 лет. По этому случаю в Доме культуры «Красная Поляна» проведут косметический ремонт.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко встретился сотрудниками и родителями воспитанников студий и творческих коллективов Дома культуры.

«За почти столетнюю историю Дома культуры здесь воспитали множество талантливых ребят. На этой сцене, в частности, начинала свою карьеру Надежда Кадышева. Участники встречи рассказали, что Дому культуры нужна новая сцена и удобные раздевалки. Возьму это под свой контроль, а пока с 5 августа начнем косметический ремонт, чтобы успеть к масштабному празднованию 95-летия заведения», — написал в Telegram-канале Игорь Демешко.

Он добавил, что к отопительному сезону также необходимо отремонтировать аварийную теплотрассу, ведущую к зданию.

Дом культуры «Красная Поляна» находится в Лобне по адресу: Спортивная улица, дом № 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-40-58. Сегодня в учреждении занимаются более 800 жителей Лобни всех возрастов. Здесь же проходит часть мероприятий клуба «Активное долголетие».

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