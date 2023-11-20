20 ноября 2023, 11:24
Дом культуры «Красная поляна» в Лобне отметил 95-летие
Старейшему учреждению культуры Лобни — ДК «Красная Поляна» — исполнилось 95 лет. За эти годы сцена дома культуры стала родной многим поколениям талантливых исполнителей.
На праздничном мероприятии побывал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
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«Благодаря сотрудникам ДК здесь царит удивительная атмосфера творчества и домашнего уюта. Желаю нашему Дому культуры процветания, а воспитанникам и педагогам — новых достижений и неисчерпаемого вдохновения», — отметил глава.
Сейчас в ДК «Красная Поляна» занимаются 900 человек. При Доме культуры работают около 40 клубных формирований для детей и взрослых. Направления кружков самые разные: хореография, вокал, прикладное творчество и изобразительное искусство, спорт и занятия по интересам. Дом культуры с удовольствием посещают участники клуба «Активное долголетие».
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Лобня
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