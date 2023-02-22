Подмосковье 22 февраля 2023, 16:25 Дом культуры имени Чкалова в Щелкове откроют после реконструкции 23 февраля

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Капитальный ремонт завершился в щелковском Дворце культуры имени Чкалова. Открытие обновленного здания состоится 23 февраля.

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что ремонт здания начался в 2019 году, при этом деятельность ДК не прекращалась. При поддержке губернатора Андрея Воробьева из средств регионального и муниципального бюджетов на работы было выделено 224,2 миллиона рублей.

В здании обновили инженерные системы, туалеты и душевые, раздевалки и залы для хореографии. Ремонт провели в кабинете изобразительного искусства, библиотеке и подвалах. Зрительный зал на 420 мест оснастили современным оборудованием.

Дворец культуры имени Чкалова предлагает жителям 35 кружков, где можно заниматься танцами, вокалом, актерским мастерством и творчеством. В этих объединениях состоят более 750 человек в возрасте от пяти до 85 лет.