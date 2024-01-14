Подмосковье 14 января 2024, 14:49 «Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове РИА «Новости»

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«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове на базе детского морского центра «Альбатрос». Глава городского округа Михаил Ежокин рассказал, что для юных патриотов подготовили несколько кружков.

«В учреждении юные патриоты будут заниматься в различных кружках, общаться и, конечно, помогать Родине», — подчеркнул он.

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Начальник управления образования муниципалитета Елена Болмазова отметила, что с молодежью будут работать в нескольких областях.

«Будут представлены направления „Юнавиа“, „Юнфлот“. А еще — „Юная безопасность дорожного движения“», — заявила Болмазова.

На официальном сайте Всероссийского детско-юношеского движения указали, что расширение материально-технической базы «Дом Юнармии» будет продолжаться. Основные направления: военно-патриотическое и военно-историческое, туристско-краеведческое и экологическое, личностное развитие, техническое творчество.

Ранее новые «Дома Юнармии» открыли в Мытищах, Ногинске, Сергиевом-Посаде, Подольске, Краснознаменске, Можайске и Рузе. На их базе работают различные профильные центры, где подрастающее поколение может получить новые знания.