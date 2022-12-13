Подмосковье 13 декабря 2022, 15:23 Дом для расселения аварийного жилья построят в Старой Купавне

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В Старой Купавне Богородского округа построят дом для переселения из аварийного жилья почти 400 человек. Работы завершатся до конца 2023 года.

Новостройка расположится на улице Чкалова. Подрядчик на проектирование и строительство уже определен.

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«По итогам конкурса контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома заключен с ООО „Облинвестстрой“. В новое современное жилье переедет 128 семей — всего 388 человек. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит более 5,5 тысячи квадратных метров», — заявил Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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Строительство нового дома осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе принимаются меры по досрочному выполнению программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Предполагается, что реализация данного этапа нацпроекта завершится досрочно — до конца 2023 года. После этого Подмосковье сможет приступить к расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

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