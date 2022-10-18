Дом для расселения аварийного жилья построят в Шатуре | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 01:17 Дом для расселения аварийного жилья построят в Шатуре РИА Новости

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В поселке Туголесский Бор в Шатуре построят дом для расселения аварийного жилья. Уже определен подрядчик, который займется проектированием и строительством объекта. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

«По итогам конкурса контракт на проектирование и строительство заключен с ООО „Стройкомплекс“. Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сообщили в ведомстве.

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Квартиры в новостройке будут предоставлены 185 переселенцам, будет расселено 74 аварийных помещения общей площадью около 3,2 тысячи квадратных метров.

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По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье принимают меры для досрочного выполнения программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Завершить реализацию данного этапа президентского проекта планируют до конца 2023 года.