Дом для переселенцев из аварийного жилья в Ногинске построят к концу года | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 21:04 Дом для переселенцев из аварийного жилья в Ногинске построят к концу года

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В доме на улице Санаторной в Ногинске, который сейчас строится, можно насчитать уже 8 этажей. Строительство первой секции собираются закончить уже на следующей неделе, вторая секция должна быть готова уже к концу месяца.

В тех местах, где коммуникации уже проложили, приступили к внутренней отделке. Идет заливка полов, выкладывается плитка. Началось уже и благоустройство прилегающей территории. До того момента, как в Подмосковье наступят настоящие холода, нужно успеть все заасфальтировать.

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«Планируем что к 10 ноября с другой стороны дома будет сделано все благоустройство, то есть заасфальтирована дорога и две площадки покрыты пластиком. После этого мы переходим сюда и в ноябре должны заасфальтировать там, где мы стоим — это стоянка для автомобилей — для всего дома, на всю эту территорию», — рассказал руководитель подрядной организации Виктор Тищенко.

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В целом на объекте сейчас трудятся больше 150 рабочих. Все идет точно по графику, ход работ контролирует лично глава округа. Уже совсем скоро эти стены станут домом для почти 350 жителей ветхо-аварийных домов Ногинска. Программа переселения жителей в Богородском округе продолжается.

В следующем году ожидается, что темпы не сбавятся. В Старой Купавне собираются переселить еще 23 дома, а также 6 домов в Ногинске. Пока подготавливаются все необходимые документы.