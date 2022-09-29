Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Сергиевом Посаде в 2023 году | 360°

Все новости
Мир
30 сентября 2022, 09:58
Общая мощность двух взрывов на «Северных потоках» составила почти тысячу кг тротила — WSJ
Подмосковье
30 сентября 2022, 09:58
Подмосковье опубликовало еще 24 закупки для строительства и ремонтных работ
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Мир
30 сентября 2022, 09:37
Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ
Мир
30 сентября 2022, 09:31
Рогов сообщил о 20 взрывах в Запорожье
Деньги
30 сентября 2022, 09:28
ФАС проверит цены на обмундирование в «Военторге», «Спортмастере» и HAKKI
Общество
30 сентября 2022, 09:27
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября
Деньги
30 сентября 2022, 09:21
«Смертельный удар для Запада». Глава нефтегазовой компании США раскритиковал потолок цен на нефть
Общество
30 сентября 2022, 09:20
Глава департамента мэрии Овчинский: комплексы для строительства тоннелей метро оснастят московскими датчиками
Подмосковье
30 сентября 2022, 09:17
Балашиха собрала новую партию гуманитарной помощи для Донбасса