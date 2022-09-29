Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Сергиевом Посаде в 2023 году | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Сергиевом Посаде в 2023 году

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Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья построят на улице 2-й Кипричный завод в Сергиевом Посаде до конца 2023 года. Подрядчика для проектирования и строительства уже нашли, рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Владимир Локтев, контракт заключили с ООО «Стройкомплекс». Благодаря проекту в новые квартиры смогут заселиться 180 семей из аварийного фонда площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. Это 429 человек.

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До конца 2023 года в регионе построят еще 30 домов для переселенцев в 14 городских округах. За это время планируется расселить аварийное жилье, получившее этот статус до 2017 года.

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Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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