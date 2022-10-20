Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Вербилки | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 19:57 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Вербилки

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В Талдомском округе возведут новый дом для расселения аварийного жилья. Эту работу проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В поселке Вербилки Талдомского округа новостройка появится на улице Заводской. Уже определили подрядчика на проектирование и строительство объекта. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

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«По итогам конкурса контракт на проектирование и строительство заключен с ООО „Тестспб“. Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в 2023 году. 309 человек переедет в новое жилье», — отметили в ведомстве.

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Всего расселят 100 аварийных помещений общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе активно работают над досрочным выполнением программы по расселению аварийного жилья. На первом этапе этой работы расселяют жилье, признанное аварийным до 2017 года. Завершить реализацию этого этапа нацпроекта планируют до конца 2023 года. В регионе будет построено 30 домов в 14 городских округах.

На втором этапе работы Подмосковье сможет приступить к расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.