Подмосковье 21 июля 2023, 12:55 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Ликино-Дулево в 2024 году ООО «ПСК „ЛИДЕР“

Читать 360tv в

В Ликино-Дулево построят дом для переселенцев из аварийного жилья. Работы по возведению здания начнутся уже в этом году и завершатся в 2024-м.

«В новом жилом доме, который планируется к строительству в городе Ликино-Дулево, на Октябрьской улице предусмотрено 46 квартир под переселение. По проекту площадь трехэтажного многоквартирного дома составит чуть более 4,8 тысячи квадратных метров», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Реклама

Согласно проекту, облицовка фасада будет выполнена из фиброцементных панелей. Входы в каждую секцию организованы по принципу безбарьерной среды. Также в доме предусмотрены просторные вестибюли с колясочными. Рядом со зданием появятся зоны для тихого и активного отдыха, а также автомобильная парковка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов. По его словам, это особенно необходимо летом, когда дети больше времени проводят на улице.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».