Подмосковье 30 ноября 2022, 22:37 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Краснозаводске в 2023 году

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Конкурс на строительство многоквартирного жилого дома объявлен в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о старте открытого конкурса на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья появилось в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Конкурс объявлен на выполнение работ, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации и непосредственно строительство жилого дома.

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Дом планируется возводить в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа, вблизи улицы Театральная.

В Краснозаводске планируют расселить 25 домов по следующим адресам: улица 1 Мая, дома: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 31, улице Горького, дома: 10, 12, 17, 18, 23, Больничный переулок, дома: 3,5, 13 и 14 и на улице Трудовые резервы, дома: 3, 5, 7.

Всего 282 собственника квартир должны будут переехать в новый дом.

Дом будут возводить в рамках госпрограммы региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». Строительство финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Сергиев Посад.

Завершить работы планируют в 2023 году.

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